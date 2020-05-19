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На «горячую линию» Дома предпринимателя поступило более 6 тысяч обращений от крымского бизнеса

На «горячую линию» Дома предпринимателя поступило более 6 тысяч обращений от крымского бизнеса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:56 19.05.2020

На «горячую линию» Дома предпринимателя поступило более 6 тысяч обращений от представителей крымского бизнеса по вопросам осуществления деятельности в режиме «повышенной готовности» на территории Республики. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Наиболее часто задаваемыми стали вопросы на тему осуществления деятельности с 18 мая, государственной поддержки бизнеса и юридические вопросы. В обновленном Указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова отражены все сферы, которым можно и нельзя работать с 18 мая. Для  предпринимателей главным является подача уведомления о готовности к запуску и взять на себя обязательства по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора, – рассказала Ирина Кивико. 

Вице-премьер уточнила, что для тех предприятий и ИП, которые осуществляли свою деятельность в ранее разрешенных сферах, повторная подача уведомлений не требуется.

Ознакомиться с разрешенными видами деятельности согласно обновленному Указу Главы Республики Крым можно здесь.

Ознакомиться с реестром для организаций, имеющих право осуществлять деятельность с 18 мая 2020 можно здесь.

Образец заполнения уведомления об осуществлении предпринимательской деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.

На «горячую линию» Дома предпринимателя поступило более 6 тысяч обращений от крымского бизнеса

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