На «горячую линию» Дома предпринимателя поступило более 6 тысяч обращений от крымского бизнеса

На «горячую линию» Дома предпринимателя поступило более 6 тысяч обращений от представителей крымского бизнеса по вопросам осуществления деятельности в режиме «повышенной готовности» на территории Республики. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Наиболее часто задаваемыми стали вопросы на тему осуществления деятельности с 18 мая, государственной поддержки бизнеса и юридические вопросы. В обновленном Указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова отражены все сферы, которым можно и нельзя работать с 18 мая. Для предпринимателей главным является подача уведомления о готовности к запуску и взять на себя обязательства по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора, – рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что для тех предприятий и ИП, которые осуществляли свою деятельность в ранее разрешенных сферах, повторная подача уведомлений не требуется.

Ознакомиться с разрешенными видами деятельности согласно обновленному Указу Главы Республики Крым можно здесь .

Ознакомиться с реестром для организаций, имеющих право осуществлять деятельность с 18 мая 2020 можно здесь .

Образец заполнения уведомления об осуществлении предпринимательской деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.