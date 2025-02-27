На «горячую линию» образовательной программы «Севастополь — Город Героев» обратились уже более 60 человек

Во время прямого эфира в официальном сообществе Правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Севастополя Мария Вечера рассказала о первых заявках, поступивших на участие в региональной образовательной программе «Севастополь — Город Героев».

За два дня более 60 человек проявили интерес и обратились за дополнительной информацией.

Помощь предоставляют специалисты в любом отделении МФЦ, в администрациях муниципалитетов, в фонде «Защитники Отечества» и в центре «Мой бизнес».

Программа получила отклик. Мы уже увидели интерес и желающих повысить свои управленческие компетенции, получить новые знания, применить их во благо города. Тем более, в программе могут принимать участие граждане России из любого региона нашей страны — участники и ветераны СВО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Выпускники будут включены в кадровый резерв города и получат наставников из числа первых лиц Севастополя, в их числе: заместители губернатора, члены Правительства, депутаты Законодательного собрания, главы муниципалитетов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента внутренней политики города Севастополя Марию Вечера.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев 12 февраля объявил о старте региональной программы «Севастополь — Город Героев».

Все участники, завершив регистрацию, получат возможность пройти онлайн-обучение. Участники образовательной региональной программы «Севастополь — Город Героев» пройдут стажировку в исполнительных органах Севастополя, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях города. Чтобы стать участникам программы, желающим необходимо создать личный кабинет на сайте, заполнить анкету и написать эссе. По итогам очного обучения участники получат сертификат о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление.

Для консультаций и технической поддержки участников работает круглосуточная «горячая линия»:

— 122 доп. 9 (круглосуточно);

— +7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время);

— +7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).

Этап регистрации продлится до 31 марта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя