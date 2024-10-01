На госпрограмму развития Крыма и Севастополя выделят 109 млрд рублей

109 млрд 150,6 млн рублей будет выделено в 2025 году на реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, текст которой опубликован на

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» запланированы в 2025 году в объеме 109 млрд 150,6 млн рублей, в 2026 году — 105 млрд 653,9 млн рублей и в 2027 году — 85 млрд 596,4 млн рублей, — сказано в тексте документа.

В объеме выделенных средств субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя в 2025 году составят 86 млрд 426,6 млн рублей, в 2026 году — 82 млрд 899,6 млн рублей, 67 млрд 229,4 млн рублей — в 2027 году. На реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта будет направлено более чем по 6 млрд рублей ежегодно. Финансирование мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции Международного детского центра «Артек» в 2025 году составит 2 млрд 727,5 млн рублей, в 2026 году — 5 млрд 111,5 млн рублей, в 2027 году — 1 млрд 815,2 млн рублей.

В 2014 году была принята федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя, позднее она была переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида».

источник: ТАСС