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На «Госуслугах» открыт раздел для участников СВО
Фото: sztelekom.ru

На «Госуслугах» открыт раздел для участников СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:43 05.04.2024

Новой раздел на портале «Госуслуги» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Участники СВО смогут узнать обо всех доступных им мерах поддержки, а также получить ответы на частые вопросы.

Предусмотрен раздел и для действующих военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кроме этого, виртуальный помощник портала робот Макс теперь может рассказать обо всех направлениях работы фонда, дать моментальные ответы.

Внедряемая нами современная цифровая система, позволит, в том числе, собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации, – рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Готовится к запуску и новый сайт фонда. Он будет содержать новостные разделы и анонсы мероприятий, информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридической помощи, общественных и благотворительных проектах. Там же будет работать и электронная приемная.

В крымский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» с момента открытия обратились 10 тысяч человек.

Благодаря запуску специального раздела на портале «Госуслуги», военнослужащие и члены их семей получат возможность быстро и удобно узнавать всю интересующую информацию прямо в своем смартфоне. Он будет регулярно обновляться и дополняться данными о мерах поддержки, доступных для ветеранов СВО, – подчеркнул руководитель крымского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб.

Еще одним новшеством стал запуск «Горячей линии» Министерства обороны РФ. Она работает в тестовом режиме с 29 февраля и за это время на нее обратились более 20 тысяч раз. «Горячая линия» запущена на первой кнопке номера 117.

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Напомним, Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина, с целью персонального сопровождения ветеранов СВО и членов семей героев. Защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, трудоустройством, оказывают юридическую поддержку.

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