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На границе Крыма с Украиной продолжают действовать ограничения
Фото: Aspi.com.ua

На границе Крыма с Украиной продолжают действовать ограничения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:33 19.07.2020

Но к родне в Крым — можно.

Несмотря на отмену «обязательной обсервации» для иностранных граждан, въезжающих на полуостров, на границе Крыма и Украина продолжают действовать ограничения. Так просто на полуостров не попасть.

Продолжают сохраняться временные ограничения по пересечению государственной границы, введенные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р», — говорится в сообщении Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю.

По данным Пограничного управления, основания для въезда по-прежнему имеют ограниченные категории иностранных граждан при наличии необходимых документов согласно требований Роспотребнадзора. Наиболее многочисленная категория  – члены семьи граждан РФ. Среди прочих, опекуны и попечители граждан РФ, иностранцы постоянно проживающие на территории РФ с видом на жительство, водители автомобилей международного автомобильного сообщения, сотрудники дипкорпуса.

Также въезд в Крым не будет проблемным для участников программы по переселению, специалистов по наладке и обслуживанию оборудования иностранного производства, специалистов в области физкультуры и спорта, граждан Белоруссии, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах РФ, граждан ЛДНР, а также лиц, у которых умер родственник, или лиц, ухаживающих за больными родственниками.

Отметим, несмотря на «кронавирусные запреты» и прочие ограничения, за первое полугодие из Украины в Крым прибыли 445 тысяч граждан и более 65 тысяч транспортных средств (официальные данные пограничников).

А еще все въезжающие в Крым иностранцы должны иметь на руках справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не позже, чем за 3 дня до поездки.

На границе Крыма с Украиной продолжают действовать ограничения

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