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На границе Крыма с Херсонской областью машины досматривают при помощи сканера
фото: © Минтранс России

На границе Крыма с Херсонской областью машины досматривают при помощи сканера

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 04.08.2025

Почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года. Об этом сообщили в Минтрансе России.

В министерстве рассказали, что современные потоковые инспекционно-досмотровые комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека.

В результате время проверки легковых автомобилей сократилось в пять раз. Это особенно важно в пиковый туристический сезон, – подчеркнули в Минтрансе.

Если система не фиксирует рисков и признаков перевозки запрещенных предметов, то физический досмотр не проводится, добавили в профильном министрестве.

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Сканеры на пунктах пропуска в Джанкое и Армянске установили в апреле этого года. Тогда же в пресс-службе Минтранса РФ заявили, что такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР.

источник: РИА Новости Крым 

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