Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Херсонщине восстановили более 100 км дорог, ведущих к КПП в Крым
актуально в республике
На Херсонщине восстановили более 100 км дорог, ведущих к КПП в
фото: © Петр Ковалев/ ТАСС

На Херсонщине восстановили более 100 км дорог, ведущих к КПП в Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:30 17.06.2024

Свыше 100 км дорог, ведущих через КПП «Армянск» и «Перекоп» в Крым, восстановили в Херсонской области, сообщил ее глава Владимир Сальдо.

В Херсонской области привели в нормативное состояние более 100 километров асфальтовой дороги в Крым через КПП «Армянск» и «Перекоп». Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, восстановление этого сухопутного пути в Крым позволит разгрузить пункт пропуска «Джанкой» и улучшить транспортное сообщение с нашим южным соседом, — написал он в Telegram-канале.

Сальдо отметил, что «хорошие дороги» позволят облегчить логистику, привлечь в регион инвесторов и гостей, а также «станут драйвером социально-экономического развития Херсонской области».

источник: ТАСС 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.