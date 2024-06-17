На Херсонщине восстановили более 100 км дорог, ведущих к КПП в Крым

В Херсонской области привели в нормативное состояние более 100 километров асфальтовой дороги в Крым через КПП «Армянск» и «Перекоп». Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, восстановление этого сухопутного пути в Крым позволит разгрузить пункт пропуска «Джанкой» и улучшить транспортное сообщение с нашим южным соседом, — написал он в Telegram-канале.
Сальдо отметил, что «хорошие дороги» позволят облегчить логистику, привлечь в регион инвесторов и гостей, а также «станут драйвером социально-экономического развития Херсонской области».
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Донбасс
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс