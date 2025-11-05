Прямо сейчас:
На херсонское направление крымским бойцам передали партию зимней помощи
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

На херсонское направление крымским бойцам передали партию зимней помощи

05.11.2025

Народный фронт передал нашим героям на херсонское направление партию «зимней» помощи: генератор, несколько десятков пледов, простыней, наволочек, целый груз средств личной гигиены и детские письма от симферопольских дошколят.  Генератор поможет выполнять боевые задачи, вещи утеплят позиции, но больше всего ребят воодушевляют детские письма.

Дети для бойцов, отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму, — это святое, ради них бойцы и защищают нашу Родину и будущее. Ради них бойцы делают всё для победы.

Всем детям просто огромное спасибо, ради вас мы здесь. А всему Крыму спасибо за помощь в обустройстве позиций, сейчас уже очень актуален зимний вариант, — поделился наш боец Александр.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 9

