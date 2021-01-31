На ялтинских улицах установят мемориальные доски в честь героев войны

С инициативой установить мемориальные доски на 7 ялтинских улицах в честь героев войны выступил руководитель общественного движения «Герои Крыма» Ибраим Ширин.

Решение установить мемориальные доски в честь героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, именами которых названы улицы города поддержали депутаты Ялтинского городского совета на внеочередной 26-й сессии. Мемориальные доски планируется установить на улицах имени Николая Кузьмича Котельникова, Умера Акмолла Адаманова, Дмитрия Ивановича Аверкина, Николая Николаевича Тамарлы, Дмитрия Петровича Мухина, Антона Рафовича Мицко, Мустафы Веиса Селимова, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.



Также, по инициативе общественного движения «Герои Крыма» принято решение увековечить, установив мемориальную доску, память советского и российского ученого, доктора технических наук, лауреата Государственной премии СССР, который под руководством С.П. Королева работал над космической программой СССР — Рефата Фазиловича Аппазова.

Затраты по изготовлению мемориальных досок возьмёт на себя общественное движение «Герои Крыма».