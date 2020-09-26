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На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Фестивали в Крыму 15:29 26.09.2020

На ялтинской набережной стартовал I Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир». Мероприятие проводится в рамках празднования международного Дня туризма.

На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

Целью проведения фестиваля является популяризация и продвижение производителей изделий народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на особо охраняемых природных территориях, на внутреннем и международном туристских рынках. В бархатный сезон на главной площадке города – набережной – собрались лучшие товаропроизводители, чтобы продемонстрировать сувенирную продукцию своих природных территорий – Национальных парков, природных заповедников, дендрологических парков и ботанических садов, — рассказали в администрации Ялты.

На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

Деловая программа фестиваля посвящена вопросам продвижения бренда особо охраняемых природных территорий через создание и распространение народно-художественных промыслов.

На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

Каждый вечер в дни работы фестиваля на набережной будут проходить концерты, посвященные международному Дню туризма.

На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

В рамках фестиваля пройдет Всероссийский конкурс на лучший сувенир «Заповедный сувенир». Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный. Победители заочного тура презентуют на фестивале свои сувениры.

На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.

На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

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