На ялтинской набережной стартовал фестиваль «Заповедный сувенир»

На ялтинской набережной стартовал I Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир». Мероприятие проводится в рамках празднования международного Дня туризма.

Целью проведения фестиваля является популяризация и продвижение производителей изделий народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на особо охраняемых природных территориях, на внутреннем и международном туристских рынках. В бархатный сезон на главной площадке города – набережной – собрались лучшие товаропроизводители, чтобы продемонстрировать сувенирную продукцию своих природных территорий – Национальных парков, природных заповедников, дендрологических парков и ботанических садов, — рассказали в администрации Ялты.

Деловая программа фестиваля посвящена вопросам продвижения бренда особо охраняемых природных территорий через создание и распространение народно-художественных промыслов.

Каждый вечер в дни работы фестиваля на набережной будут проходить концерты, посвященные международному Дню туризма.

В рамках фестиваля пройдет Всероссийский конкурс на лучший сувенир «Заповедный сувенир». Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный. Победители заочного тура презентуют на фестивале свои сувениры.

Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.