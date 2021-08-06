На Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам

На период с 7 августа 2021 года по 2023 год меняется схема движения транспорта по Ялтинскому кольцу. АО «ВАД» обеспечит организацию движения по временным объездным дорогам вокруг кольца.

Напомним, в рамках строительства 8-го этапа трассы «Таврида» на месте Ялтинского кольца предусмотрено появление транспортной развязки в двух уровнях с элементом кольцевого пересечения. Будет построено два путепровода тоннельного типа. Проектной документацией также предусмотрено устройство шести примыканий в одном уровне для проездов к местам проживания местных жителей. Для организации пассажирских перевозок на транспортной развязке появятся две автобусные остановки с карманами для заезда автобусов, посадочными площадками и площадками под автопавильон, а также тротуары в направлении движения основных потоков пешеходов, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.