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На Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам

На Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:16 06.08.2021

На период с 7 августа 2021 года по 2023 год меняется схема движения транспорта по Ялтинскому кольцу. АО «ВАД» обеспечит организацию движения по временным объездным дорогам вокруг кольца.

Напомним, в рамках строительства 8-го этапа трассы «Таврида» на месте Ялтинского кольца предусмотрено появление транспортной развязки в двух уровнях с элементом кольцевого пересечения. Будет построено два путепровода тоннельного типа. Проектной документацией также предусмотрено устройство шести примыканий в одном уровне для проездов к местам проживания местных жителей. Для организации пассажирских перевозок на транспортной развязке появятся две автобусные остановки с карманами для заезда автобусов, посадочными площадками и площадками под автопавильон, а также тротуары в направлении движения основных потоков пешеходов, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

На Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам

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