На ярмарках в Крыму реализовали более 100 тонн агропродукции

Более 100 тонн агропродукции приобрели жители и гости крымской столицы за прошедшие выходные.

На выходных в сельскохозяйственной ярмарке в Симферополе приняли участие более 100 крымских фермеров. К каждому сельхозтоваропроизводителю выстраивалась очередь, чтобы приобрести свежую продукцию по сниженным ценам. К примеру, на ярмарке можно было купить картофель по 35 рублей за кг, яблоки от 35 рублей за кг, лук – 25 рублей за кг, свеклу и морковь – 35 рублей за кг, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Главы Минсельхоза Крыма, в декабре в городах и районах Республики будут работать 168 торговых локаций, в числе которых 10 предновогодних ярмарочных площадок.

Ярмарочные мероприятия — это отличная возможность приобрести самые свежие, полезные и качественные продукты к новогоднему столу. На торговых площадках представлен широкий ассортимент продукции по ценам на 15-20% ниже рыночных. Кроме того, на некоторых площадках, помимо традиционной сельскохозяйственной продукции, с 20 чисел декабря начнут продавать сосны, — отмечает заместитель Председателя Правительства РК.

С планом-графиком ярмарочных мероприятий на декабрь можно ознакомиться по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3806

Справка: В Республике Крым с начала 2021года проведено почти 13,5 тысяч ярмарочных мероприятий, из которых около 11,5 тысяч — сельскохозяйственные. Объем реализованной сельхоз продукции составил порядка 24 тысяч тонн.