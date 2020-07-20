На этой неделе в Ялте — три ярмарки

На ярмарках в Ялте, которые состоятся в ближайшие выходные, будет представлена продукция с/х производителей по сниженным ценам:

В пятницу, 24 июля, ярмарка будет работать в пгт Кореиз, на улице Маяковского, в районе дома № 10.

В субботу, 25 июля, продукция сельхозпроизводителей будет реализовываться в пгт Симеиз на ул. Советская, в районе дома № 18 , в пгт Форос на ул Космонавтов, 18 и в пгт Массандра, пгт Никита,7.

В воскресенье, 26 июля, ярмарка запланирована в Алупке на ул. Ленина, в районе санатория «Южнобережный».