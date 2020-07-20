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На этой неделе в Ялте - три ярмарки

На этой неделе в Ялте — три ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 12:15 20.07.2020

На ярмарках в Ялте, которые состоятся в ближайшие выходные, будет представлена продукция с/х производителей по сниженным ценам:

  • В пятницу, 24 июля, ярмарка будет работать в пгт Кореиз, на улице Маяковского, в районе дома № 10.
  • В субботу, 25 июля,  продукция сельхозпроизводителей будет реализовываться в пгт Симеиз на ул. Советская, в районе дома № 18 ,  в пгт Форос на ул Космонавтов, 18 и в пгт Массандра, пгт Никита,7.
  • В воскресенье, 26 июля, ярмарка запланирована в Алупке на ул. Ленина, в районе санатория «Южнобережный».

 

На этой неделе в Ялте - три ярмарки

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