На ЮБК устраняют последствия непогоды

В результате ураганного ветра, который минувшим вечером и ночью обрушился на ЮБК, были повалены деревья, кое-где оборваны линии электропередач. Как сообщили в Департаменте по вопросам ЖКХ ялтинской администрации, все службы города в связи с объявленным штормовым предупреждением находились в состоянии повышенной готовности.

Работа по ликвидации последствий урагана велась на протяжении всей ночи и продолжилась во вторник днём, — сообщили в администрации.

В частности, сильными порывами ветра во многих населённых пунктах были повалены деревья, в частности в микрорайоне Васильевка это привело к обрыву линий электропередач, а на улице Свердлова была повреждена опора наружного освещения. Все аварийные работы сотрудники коммунальных служб города проводили максимально оперативно.

Специалисты ГУП РК «Крымавтодор» также в течение дня ликвидировали последствия ураганного ветра, который повалил деревья на автомобильные дороги.

На устранение упавших деревьев и веток вышло 7 бригад. Дорожники проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения, — сообщили в «Крымавтодоре».

Напомним, на 26-27 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение – ожидается усиление ветра.

Фото: Крымавтодор, ВК, администрация Ялты.