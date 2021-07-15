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«Верево Сити»
На Южнобережье Крыма отреставрированы две туристические эко-тропы
Фото: Туристический портал Крыма

На Южнобережье Крыма отреставрированы две туристические эко-тропы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым туристический 20:35 15.07.2021

Как сообщает министерство курортов и туризма РК, отреставрированы две туристические эко-тропы на Южнобережье Крыма. В рамках социальной инвестиционной программы и популяризации туризма выполнен «перезапуск» советских туристических троп. Силами курорта «Mriya Resort & SPA Yalta» реконструированы эко-тропа «Шайтан-Мердвен» (Чертова лестница), идущая через одноименный перевал, и тропа «Биюк-Исар», ведущая к одноименной скале.

Тропа Шайтан-Мердвен – кратчайшая дорога, соединяющая ЮБК и Байдарскую долину, берет начало на Севастопольском шоссе. Протяженность ее составляет порядка 500 м.

Тропа Биюк-Исар берет начало около с. Оползневое также на Севастопольском шоссе и ведет к горному озеру у подножья одноименной скалы. Протяженность тропы около 5,5 км.

Ранее маршруты были непопулярны для неподготовленного туриста. После реконструкции самый сложный подъем оснащен «ступенями», а каждый трудный участок оборудован скамейкой или зоной отдыха. На тропе установлены указатели, информационные стенды и камни, которые помогут узнать об истории места, географии, а также местной флоре и фауне. Также появились предупреждающие о сложностях знаки. Все тексты и иллюстрации выжжены по дереву, чтобы поддержать выбранную эстетику, — отметили в минкурортов РК.

На Южнобережье Крыма отреставрированы две туристические эко-тропы

На Южнобережье Крыма отреставрированы две туристические эко-тропы

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