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На Южном берегу Крыма проложат новую трассу – в обход Ялты
Иллюстрация: ID 12019, pixabay.com

На Южном берегу Крыма проложат новую трассу – в обход Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:51 30.03.2021

Новую трассу к самым южным курортам Крыма, проложат в обход Ялты, чтобы в высокий сезон избежать пробок и сократить время в пути. Об этом сообщили ТАСС в минтрансе РК.

Трасса очень сложная (проект нового обхода). Скорее всего, будет очень много путепроводов. Ее построят для того, чтобы избежать заторной ситуации в Ялте в курортный сезон. Чтобы люди, которые едут в ту же Алупку, Форос, ехали сразу в пункт назначения, не заезжая в Ялту, — сообщили в министерстве.

Собеседник агентства уточнил, что предварительно рассматривается возможность строительства новой дороги на участке от поселка Массандра до села Виноградное и поселка Ливадия.

Есть несколько вариантов строительства трассы. Сейчас проект проходит технико-экономическое обоснование, — добавили в минтрансе РК.

Новую дорогу будут строить в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Напомним, по итогам Госсовета в конце сентября 2020 года Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс, которые ведут к Черноморскому побережью России. Вдоль Южного берега Крыма между горами и морем пролегает относительно узкое шоссе, на котором летом в курортный сезон нередко образуются пробки.

На Южном берегу Крыма проложат новую трассу – в обход Ялты

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