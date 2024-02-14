На каком этапе строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма

Готовность объекта — 26 процентов.

О ходе строительства объекта по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов «Экотехнопарк Белогорский район» рассказали в министерстве ЖКХ Крыма. Мощность данного объекта будет составлять 500 тысяч тонн в год.

Строительство Экотехнопарка реализуется в рамках регионального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». В настоящее время строительная готовность объекта «Экотехнопарк Белогорский район» составляет 26 процентов, — отметили в министерстве.

Кроме того, строительство экотехнопарков в текущем году ведётся в Сакском и Ленинском районах Республики Крым.

Ввод в эксплуатацию указанных объектов позволит к 2025 году обеспечить обработку всех образованных отходов на территории Крыма, а также снизить в два раза объем отходов, направляемых на размещение.