На Камышовом шоссе в Севастополе начнут укладку второго слоя асфальта

На Камышовом шоссе укладка второго слоя асфальта начнётся 25 июня.

До этого времени должны завершить работы по установке бордюрного камня и пешеходным дорожкам. Также проведут тестовую укладку и 25 июня, когда стабилизируется погода, прогреется основание дороги, приступим к укладке верхнего слоя асфальта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя департамента транспорта Павла Иено.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение проводить работы по укладке асфальта в ночное время, когда нет большого потока машин. Кроме того, губернатор отметил, что нужно привести в порядок примыкающие части между дорогой и тротуаром, особенно там, где будет велосипедная дорожка.