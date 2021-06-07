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На Камышовом шоссе в Севастополе начнут укладку второго слоя асфальта
фото: tookapic (pixabay.com)

На Камышовом шоссе в Севастополе начнут укладку второго слоя асфальта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 07.06.2021

На Камышовом шоссе укладка второго слоя асфальта начнётся 25 июня.

До этого времени должны завершить работы по установке бордюрного камня  и  пешеходным дорожкам. Также проведут тестовую укладку и 25 июня, когда стабилизируется погода, прогреется основание дороги, приступим к укладке верхнего слоя асфальта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя департамента транспорта Павла Иено.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение проводить работы  по укладке асфальта в ночное время, когда нет большого потока машин.  Кроме того, губернатор отметил, что нужно привести в порядок примыкающие части между дорогой и тротуаром, особенно там, где будет велосипедная дорожка.

Еще раз проверьте все примыкания – очень часто мне про них пишут севастопольцы. Даже если это не предусмотрено проектом, сейчас тот самый момент, когда нужно посмотреть, какие работы дополнительно необходимы, и выполнить их в рамках благоустройства, — заявил Михаил Развожаев.

На Камышовом шоссе в Севастополе начнут укладку второго слоя асфальта

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