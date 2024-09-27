На Камышовском шоссе скоростной режим менять не будут

Он подтвердил, что три надземных пешеходных перехода вводились в эксплуатацию в конце июня — начале июля. Главное условие — обеспечение их доступности маломобильными группами населения, поэтому переходы оборудованы лифтами.

Был процесс передачи лифтов эксплуатирующей организации. Сейчас лифты переданы, их будут эксплуатировать и содержать, — сказал С.Таматаев.

Он также рассказал о планах в ближайшее время приступить к демонтажу светофорного объекта на 5-м километре и демонтажу существующего там пешеходного перехода.

Что касается скоростного режима, его менять не будем, потому что 60 км в час — это ограничение скорости в пределах города, которое так и останется на Камышовском шоссе, — ответил на заданный вопрос глава дептранса.

источник: «Севастопольская газета»