На капремонт учреждений культуры в Севастополе за два года выделено почти двести миллионов рублей

Директор Департамента культуры Ирина Романец представила итоговый отчет о работе ведомства за период 2019-2020 годов на пленарном заседании Законодательного Собрания Севастополя. По словам руководителя ведомства, за отчетный период в городе проведена большая работа по модернизации и переоснащению учреждений культуры. Так, в 2019 году полностью переоснащены два клуба в селах Терновка и Родное на сумму 1,3 млн. рублей. Также современным звуковым и световым оборудованием был оснащен Театр юного зрителя – объем финансирования составил более 14 млн. рублей.

В 2019 и 2020 годах мы проделали большую работу в части пополнения библиотечных фондов и приведению библиотек к модельному стандарту. За отчетный период увеличение библиотечного фонда и подключение к сети Интернет выполнено на сумму порядка 280 млн рублей. К модельному стандарту приведены 5 библиотек, — рассказала Ирина Романец.

В течение двух лет в городе выполнен капитальный ремонт семи учреждений культуры на общую сумму порядка 183 млн. рублей. Ремонтные работы проведены в кинотеатре «Россия», клубе в Инкермане, библиотеках-филиалах №9, №8, кинотеатре «Октябрь», клубе в селе Фронтовом.

Директор Департамента отметила, что в Севастополе также реализуется национальный проект «Культура», в рамках которого ведется активная работа. Так, за отчетный период благодаря нацпроекту для 8 музыкальных школ поставлено пианино, модернизирован виртуальный концертный зал на базе Севастопольского центра культуры и искусств, в две музыкальные школы приобретен 21 музыкальный инструмент и учебные материалы.

Также за 2019-2020 гг. в рамках нацпроекта 124 работника в сфере культуры прошли повышение квалификации, а в деятельность Департамента вовлечены более 150 волонтеров. В 2019 году объем финансирования в рамках нацпроекта «Культура» составил 1,1 млн. рублей, в 2020 — 13,8 млн. рублей, — добавила Ирина Романец.

В России 2019 год был объявлен Годом театра. В связи с этим в Севастополе были проведены такие фестивали, как «Молодой театр. Севастополь-2019», «Словотворение», «ART-бухта» и «Сказочное королевство». В 2020 году, который был посвящен памяти и славе, прошли патриотические мероприятия: патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки», концерт к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также акция «Сад памяти», за время которой в Севастополе было высажено порядка 500 деревьев.

Также хочу отметить, что у нас произошло знаменательное событие в области туризма в 2020 году – «Большая Севастопольская тропа» признана лучшим проектом года Всероссийского конкурса «Проектный Олимп», — добавила директор Департамента.

Напомним, подведомственные учреждения департамента культуры – это 28 юридических лиц, на базе которых функционируют 108 учреждений, в том числе три театра, 27 учреждений клубного типа, одна художественная и восемь музыкальных школ, один музей, 56 библиотек, «Севастополь кино» (шесть кинотеатров и одна фильмобаза), Центр развития туризма.