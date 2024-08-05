В Правительстве Севастополя — новый начальник управления информационной политики

Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания представил членам Правительства нового начальника управления информационной политики – Александра Назарова.

Со 2 августа Александр Николаевич Назаров является руководителем управления информационной политики Правительства Севастополя. Поздравляем с новой должностью и возлагаем большие надежды, – цитирует пресс-служба главу города.

Биография:

Назаров Александр Николаевич. Родился 10 июня 1982 года в городе Красноярск.

Образование высшее, в 2004 году с отличием окончил факультет искусствоведения и культурологии Красноярского государственного университета.

В период с 2004 по 2017 год работал в структурах красноярского медиахолдинга ИАА «Информбюро», с 2009 года в должности директора.

С 2017 по 2018 год руководил сибирским филиалом IT-компании ООО «Радарио».

С 2018 по 2022 год возглавлял собственную продюсерскую компанию ООО «Громко Груп».

С февраля 2022 года – директор ГАУ С «Севастопольская телерадиокомпания», ведущего государственного регионального медиахолдинга. В 2023 году телеканал «СТВ», входящий в структуру компании, стал лидером по телесмотрению в Севастополе на основании ежемесячной сводной статистики среди региональных телеканалов (по данным независимой исследовательской компании MediaHills), а аудитория ресурсов «Севастопольской телерадиокомпании» в социальных сетях увеличилась в 2,5 раза.

В период с 2022 по 2024 годы в составе шефской делегации Севастополя активно работал в новых регионах. В 2022 году руководил медиа-направлением в штабе по подготовке и проведению референдума в Запорожской области, в период с 2023 по 2024 год возглавлял запорожский региональный медиахолдинг АНО «ЗаМедиа».

За работу в новых регионах награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции», а также медалью Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Женат, воспитывает двоих детей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя