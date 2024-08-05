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В Правительстве Севастополя — новый начальник управления информационной политики
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Правительстве Севастополя — новый начальник управления информационной политики

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:08 05.08.2024

Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания представил членам Правительства нового начальника управления информационной политики – Александра Назарова.

Со 2 августа  Александр Николаевич Назаров является руководителем управления информационной политики Правительства Севастополя. Поздравляем с новой должностью и возлагаем большие надежды, – цитирует пресс-служба главу города.

Биография:

  • Назаров Александр Николаевич. Родился 10 июня 1982 года в городе Красноярск.
  • Образование высшее, в 2004 году с отличием окончил факультет искусствоведения и культурологии Красноярского государственного университета.
  • В период с 2004 по 2017 год работал в структурах красноярского медиахолдинга ИАА «Информбюро», с 2009 года в должности директора.
  • С 2017 по 2018 год руководил сибирским филиалом IT-компании ООО «Радарио».
  • С 2018 по 2022 год возглавлял собственную продюсерскую компанию ООО «Громко Груп».
  • С февраля 2022 года – директор ГАУ С «Севастопольская телерадиокомпания», ведущего государственного регионального медиахолдинга. В 2023 году телеканал «СТВ», входящий в структуру компании, стал лидером по телесмотрению в Севастополе на основании ежемесячной сводной статистики среди региональных телеканалов (по данным независимой исследовательской компании MediaHills), а аудитория ресурсов «Севастопольской телерадиокомпании» в социальных сетях увеличилась в 2,5 раза.
  • В период с 2022 по 2024 годы в составе шефской делегации Севастополя активно работал в новых регионах. В 2022 году руководил медиа-направлением в штабе по подготовке и проведению референдума в Запорожской области, в период с 2023 по 2024 год возглавлял запорожский региональный медиахолдинг АНО «ЗаМедиа».
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За работу в новых регионах награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции», а также медалью Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Женат, воспитывает двоих детей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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