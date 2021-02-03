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На «карантине» в Крыму 14 групп в детсадах и 57 классов в школах

На «карантине» в Крыму 14 групп в детсадах и 57 классов в школах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 13:32 03.02.2021

На сегодняшний день в Крыму на «карантин» не закрыты ни одна школа, ни один детский сад. На дистанционном обучении находятся 1 653 школьника в 57 классах. Такие данные пивела руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

На сегодняшний день учащиеся 57 классов в 20 образовательных организациях переведены на дистанционное обучение. Из них 49 классов в 14 школах – по COVID-19 и восемь классов в семи школах – по респираторным инфекциям. В детских садах закрыты 14 групп: семь – по коронавирусу и семь – по ОРВИ, — рассказала она.

 

На «карантине» в Крыму 14 групп в детсадах и 57 классов в школах

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