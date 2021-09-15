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На каждом восьмом избирательном участке в Крыму будут работать пункты вакцинации

На каждом восьмом избирательном участке в Крыму будут работать пункты вакцинации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 15.09.2021

1 131 избирательный участок откроется в Крыму во время трехдневного голосования (17-19 сентября) на выборах депутатов Госдумы. Одновременно на них будет организована работа 148 пунктов вакцинации. По сути, сделать прививку от коронавируса можно будет на каждом восьмом участке. Но дело не в арифметике.

Пункты вакцинации будут открыты только на крупных избирательных участках. Вы понимаете, что силы медиков все-таки не безграничны. Из расчета того, где планируется и будет наибольшее количество избирателей, там и будут эти пункты открыты, — рассказал председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев.

По его словам, подобные пункты вакцинации на участках будут созданы на всей территории полуострова.

Голосование.

Само голосование стартует в 8 утра 17 сентября. Все дни участки будут работать с 8:00 до 20:00. На участках обеспечены меры санитарной защиты для безопасного голосования в условиях пандемии: в масках и защитных экранах будут члены избирательных комиссий, маски выдадут и гражданам; участки обеспечили антисептиками.

В Крыму также образовано 39 участков в местах временного пребывания избирателей на них: 37 – больницы, один в СИЗО и один в аэропорту, — отметил Малышев.

Крымчанам выдадут по два бюллетеня – для голосования по федеральному списку (партии) и одномандатному округу (за конкретного кандидата).

На каждом восьмом избирательном участке в Крыму будут работать пункты вакцинации

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