На клумбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов

Для оформления города ГБУ «Парки и скверы» подобрали широкий ассортимент растений: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари и крокусы.

На сегодняшний день «Парки и скверы» уже высадили порядка 300 тысяч растений. Стоит отметить, что все они выращены в наших теплицах. Сейчас активно начали цвести тюльпаны и нарциссы. Распускаются тюльпаны в зависимости от погодных условий, но, как правило, пик цветения выпадает на начало или середину апреля. К летнему сезону мы украсим цветами порядка 60 цветочных клумб по всему городу. Совместно с местными дендрологами утвердили схему цветочного оформления города, учли все пожелания и замечания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Клумбы украшены на Синопской лестнице, у театра Луначарского, гостиницы «Севастополь», возле памятника Сенявину и других местах города. После того, как отцветут тюльпаны и другие луковичные декоративные растения, планируется посадка однолетних и многолетних декоративных растений в цветники города – около 250 000 штук.

Кроме того, по результатам весенней инвентаризации зеленых насаждений на территории скверов будет высажено более 200 штук древесно-кустарниковых пород.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя