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мбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов

На клумбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:02 07.04.2021

Для оформления города ГБУ «Парки и скверы» подобрали широкий ассортимент растений: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари и крокусы.

На сегодняшний день «Парки и скверы» уже высадили порядка 300 тысяч растений. Стоит отметить, что все они выращены в наших теплицах. Сейчас активно начали цвести тюльпаны и нарциссы. Распускаются тюльпаны в зависимости от погодных условий, но, как правило, пик цветения выпадает на начало или середину апреля. К летнему сезону мы украсим цветами порядка 60 цветочных клумб по всему городу. Совместно с местными дендрологами утвердили схему цветочного оформления города, учли все пожелания и замечания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.  

Клумбы украшены на Синопской лестнице, у театра Луначарского, гостиницы «Севастополь», возле памятника Сенявину и других местах города. После того, как отцветут тюльпаны и другие луковичные декоративные растения, планируется посадка однолетних и многолетних декоративных растений в цветники города – около 250 000 штук.

мбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов мбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов мбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов мбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов мбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов

Кроме того, по результатам весенней инвентаризации зеленых насаждений на территории скверов будет высажено более 200 штук древесно-кустарниковых пород.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На клумбах Севастополя высадили более 300 тысяч цветов

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