На колокольню Свято-Николаевского собора Евпатории установили новые колокола

В Евпатории прошел чин освящения колоколов для звонницы Свято-Николаевского собора. После чего при помощи специальной техники их подняли на колокольню. Набор из 11 колоколов был изготовлен на знаменитом заводе в Тутаеве Ярославской области, где их отливают по старинным технологиям. При этом процесс производства занял около полугода.
Главной особенностью нового набора является самый большой колокол весом в 100 пудов (более 1,6 тонны), что полностью соответствует историческому колоколу, который звучал в соборе до революции.
Еще до приезда Николая II в Евпаторию для собора был отлит 100-пудовый колокол, однако после революции он не сохранился, – пояснил иерей Даниил Солошенко.
По его словам, в 1990 году из Воронежа для собора привезли колокола, которые значительно отличались по качеству и звучанию. Тогда вес самого большого составлял 500-600 кг.
Спустя более чем 30 лет нашлись благодетели, которые поддержали нашу инициативу и приобрели колокола, – добавил он. – Таким образом мы восстанавливаем историческую справедливость.
Даниил Солошенко также отметил, что услышать обновленный голос собора прихожане смогут в четверг, 25 сентября, на вечернем богослужении.
