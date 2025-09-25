Прямо сейчас:
На колокольню Свято-Николаевского собора Евпатории установили новые колокола
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:17 25.09.2025

В Евпатории прошел чин освящения колоколов для звонницы Свято-Николаевского собора. После чего при помощи специальной техники их подняли на колокольню. Набор из 11 колоколов был изготовлен на знаменитом заводе в Тутаеве Ярославской области, где их отливают по старинным технологиям. При этом процесс производства занял около полугода.

Главной особенностью нового набора является самый большой колокол весом в 100 пудов (более 1,6 тонны), что полностью соответствует историческому колоколу, который звучал в соборе до революции.

Еще до приезда Николая II в Евпаторию для собора был отлит 100-пудовый колокол, однако после революции он не сохранился, – пояснил иерей Даниил Солошенко.

По его словам, в 1990 году из Воронежа для собора привезли колокола, которые значительно отличались по качеству и звучанию. Тогда вес самого большого составлял 500-600 кг.

Спустя более чем 30 лет нашлись благодетели, которые поддержали нашу инициативу и приобрели колокола, – добавил он. – Таким образом мы восстанавливаем историческую справедливость.

Даниил Солошенко также отметил, что услышать обновленный голос собора прихожане смогут в четверг, 25 сентября, на вечернем богослужении.

источник: Управление по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

