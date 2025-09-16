Прямо сейчас:
На колёсах: департамент транспорта изучает пассажиропоток в Юхариной балке
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На колёсах: департамент транспорта изучает пассажиропоток в Юхариной балке

11:38 16.09.2025

В начале учебного года по поручению губернатора Михаила Развожаева количество рейсов на маршруте № 65 уже увеличивали. С 8 сентября автобус № 65 стал делать 34 рейса вместо 22 и продлил время работы маршрута на один час.

Однако к нам продолжили поступать обращения от жителей Юхариной балки с просьбой дополнительно добавить количество рейсов именно в утреннее время. В связи с чем мы провели анализ пассажиропотока. Мы тестово запустили на неделю рейс в 7:10. На этой неделе мы сдвинули его на 6:45. Это было сделано для того, чтобы понять, в какое время наибольшее количество людей отправляется из Юхариной балки, — цитирует пресс-служба и. о. начальника управления транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марину Иванову.

В случае наличия устойчивого пассажиропотока на рейсе, он будет включен в расписание на постоянной основе.

Напомним, дорога вокруг аэродрома в Юхариной балке, протяженностью 2,1 км, первая, которую в 2021 году заасфальтировали в рамках программы по благоустройству грунтовых дорог. До этого на протяжении многих лет жители Юхариной балки  были вынуждены добираться до остановки общественного транспорта через аэродром.

В марте 2023 года в Юхариной балке установили остановку общественного транспорта и запустили маршрут № 65 «Юхарина балка — 5 км Балаклавского шоссе». Изначально маршрут предполагал 8 рейсов: 4 из Юхариной балки и 4 от 5 км Балаклавского шоссе.

Расписание всех маршрутов общественного транспорта опубликовано на сайте: https://sevdortrans.ru/bus/

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

