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На конкурс на лучший эскиз медали им. Даши Севастопольской подано более 30 работ
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

На конкурс на лучший эскиз медали им. Даши Севастопольской подано более 30 работ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:41 23.07.2020

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, среди поданных заявок есть работы как высочайшего профессионального уровня, так и детские.

Приняли участие и художники, и сами медицинские работники, и школьники со студентами, и пенсионеры, — заявил чиновников в эфире телеканала СТВ.

Эскизы были выполнены как в виде  наброска, так и в форме полностью проработанных моделей.  По словам Михаила Развожаев, с 22 по 28 июля награды будет оценивать конкурсная комиссия, в состав которой преимущественно вошли разные специалисты.

Это и главный врач «Городской инфекционной больницы» Инга Александровна Матяж, и директор Севастопольской художественной школы Александр Николаевич Бурцев, и региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Александра Юрьевна Шилова, и известный скульптор, член Союза художников Константин Юрьевич Цихиев, — отметил врио Губернатора Севастополя.

Жюри выберет три лучших эскиза, который с 28 июля будут размещены на портале Правительства Севастополя.

За каждого финалиста смогут проголосовать севастопольцы на сайте. После определения победителя мы приступим к изготовлению награды, чтобы в этом году первые наши медсестры смогли получить медали, — сказал Михаил Развожаев.

Также врио Губернатора Севастополя рассказал об инициативе Законодательного Собрания Севастополя придать медали статус федеральной награды. Возможно, в будущем появится ведомственная награда Министерства здравоохранения имени Даши Севастопольской.

На конкурс на лучший эскиз медали им. Даши Севастопольской подано более 30 работ

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