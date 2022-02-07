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На Корабельной стороне Севастополя впервые появится компьютерный томограф
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На Корабельной стороне Севастополя впервые появится компьютерный томограф

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 07.02.2022

В Севастополе ведется строительство модульного здания, где и разместят компьютерный томограф. Планируемый срок окончания работ – апрель 2022 года. Это будет первый аппарат для компьютерной томографии на Корабельной стороне города.

Работы идут на территории больничного городка по адресу Надеждинцев, 15. Модуль будет расположен между зданием стационара и корпусом ревматологического отделения.  Монтаж здания практически завершен. После окончания работ в нем разместят томограф из Регионального сосудистого центра. Строительство модуля и последующая установка компьютерного томографа предусмотрены программой модернизации первичного звена здравоохранения Севастополя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, программа предусматривает строительство новых медицинских учреждений, их оснащение специализированным оборудованием, закупку транспорта и другие мероприятия. Основная цель – повышение доступности медицинской помощи в Севастополе и реализация национального проекта «Здравоохранение». С 2022 года программа модернизации первичного звена вошла в перечень федеральных программ нацпроекта.

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