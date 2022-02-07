На Корабельной стороне Севастополя впервые появится компьютерный томограф

В Севастополе ведется строительство модульного здания, где и разместят компьютерный томограф. Планируемый срок окончания работ – апрель 2022 года. Это будет первый аппарат для компьютерной томографии на Корабельной стороне города.

Работы идут на территории больничного городка по адресу Надеждинцев, 15. Модуль будет расположен между зданием стационара и корпусом ревматологического отделения. Монтаж здания практически завершен. После окончания работ в нем разместят томограф из Регионального сосудистого центра. Строительство модуля и последующая установка компьютерного томографа предусмотрены программой модернизации первичного звена здравоохранения Севастополя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.