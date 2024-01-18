На Крещение в Крыму дождь и снег. А потом и гололедица на дорогах

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Крыму на 19 и 20 января.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, 20 января переходящие в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с, – говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

МВД по Республике Крым рекомендует участникам дорожного движения соблюдать меры безопасности:

– при невозможности ограничить выезд будьте предельно осторожными на дороге, не превышайте скоростной режим и строго соблюдайте Правила дорожного движения;

– не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.

– если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, подземных переходах; нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями и т.д.;

– используйте световозвращающие элементы на одежде, сумке, зонтике и т.д.;

– при наличии капюшона или зонтика заранее освободите себе поле зрения слева и справа.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 112 — единый телефон спасения; 102 — прямая линия полиции, работает круглосуточно.

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