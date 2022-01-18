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На Крещение в Севастополе - мороз, сильный ветер гололедица
фото: pxhere.com

На Крещение в Севастополе — мороз, сильный ветер гололедица

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:58 18.01.2022

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января — на Крещение — на территории региона ожидается ухудшение погодных условий.

Облачно. Ночью, днём небольшой снег. Ветер северный ночью, утром 15–20 м/с, днём 9–14 м/с. Температура воздуха ночью и днём 1–3 мороза. На дорогах гололедица, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает всем жителям и гостям города: будьте осторожны, передвигаясь по улицам во время гололедицы! По возможности воздержитесь от автомобильных поездок – особенно на дальние дистанции! Управляя автотранспортом, соблюдайте скоростной режим и держите достаточную дистанцию от других участников движения. Существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, затруднения работы всех видов транспорта. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей. Будьте осторожными и бдительными.

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В любой ситуации сохраняйте выдержку и самоконтроль! Не паникуйте, но и не медлите, если вам или кому-то из окружающих нужна помощь!

В случае происшествия незамедлительно звоните службы спасения – «101»!


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