На Крым движется холодный атмосферный фронт

Без осадков, под утро +7…+12, днем +16…+20. Конечно, на рекорд это не тянет, поскольку, напомню, что рекорд для ноября держится с 1926 года, когда в Симферополе было +28 градусов. Но, тем не менее, тоже вполне себе комфортная атмосфера, – отметил метеоролог. — Начиная со вторника скажется влияние фронтальной системы. Небо нахмурится, вечером могут брызнуть небольшие дожди, и в сумерках +9…+14, днем тепло, + 15…+20.

И самый ненастный день в Крыму, по мнению эксперта, ожидается на следующей неделе в среду, когда в регион прорвется холодная фронтальная система и принесет интенсивные ливневые дожди в общем количестве до 7-12 мм, это около одного ведра дождевой воды на метр улиц. Ночью +8…+13, днем температура понизится до +13…+18 градусов.

В четверг – эхо уходящего циклона. В ночные и утренние часы местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью +6…+11. Днем посвежеет из-за северной тяги ветров до +10…+15, – отметил Тишковец.

Но начиная уже с пятницы на выходных ситуация стабилизируется, заверил он.

Антициклон займет свои позиции и обеспечит крымчан очень комфортными погодными условиями, когда ночью будет +5…+10, +6…+11, и днем в пятницу +11…+16, а в следующую субботу и воскресенье – от +13 до +18 градусов, что на 4-5 градусов теплее нормы, — разъяснил синоптик.

Такие метеоусловия будут держаться и в последующем, так что в целом ноябрь будет достаточно теплым, и никаких зимних сценариев на горизонте пока не видно, подытожил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС».

источник: РИА Новости Крым