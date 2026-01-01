На Крым движется штормовой ветер

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 2 января, в течение суток 3 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с, — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. А также воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

источник: РИА Новости Крым