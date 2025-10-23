На Крым идут ливни с грозами и штормовой ветер

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером и до конца суток 24 октября, ночью и утром 25 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с, — сказано в сообщении.

Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах ЖКХ, увеличении числа аварий на дорогах, нарушении транспортного сообщения и возможных подтоплениях территорий.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, — предупредили в МЧС.

В ведомстве призывают жителей и гостей Крыма на время действия штормового предупреждения исключить походы в леса или горы, не выходить в море или внутренние водоемы, а также на набережные или берегоукрепительные сооружения.

Важно также очистить от мусора и листьев ливневки, проверить исправность дренажных систем. Тем, кто живет в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рек в МЧС советуют принять меры по сохранности имущества.

Водителей просят по возможности ограничить выезды, а в случае, если это сделать невозможно, строго соблюдать правила дорожного движения.

источник: РИА Новости Крым