На Крым идут штормовой ветер и дожди со снегом

В Крыму с воскресенья резко ухудшится погода — пройдут дожди со снегом и ударит мороз, штормовое предупреждение объявлено на 16, 17 и 18 марта. Об этом предупредили в крымском главке МЧ России.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 16 марта ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 17 марта дожди, 18 марта переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, — говорится в сообщении.
18 марта температура воздуха резко понизится на 10-15 градусов и составит ночью от -2 до +3, днем от 0…+5. В среду, 19 марта, будет до +1…-6 градусов.
Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Возможно падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывов линий электропередачи.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в Симферополе 11 марта достигла рекордного значения за период почти в 100 лет. Во вторник столбик термометра поднялся до 20,5 градусов, что на 1,1 градуса больше прошлогоднего максимума. 12 марта также был перекрыт абсолютный максимум температуры.
источник: РИА Новости Крым
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