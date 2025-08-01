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На Крым идёт грозовой шторм - с крупным градом и сильным ветром
иллюстрация: pikist.com

На Крым идёт грозовой шторм — с крупным градом и сильным ветром

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:44 01.08.2025

Сильные ливни с грозами и крупным градом ожидаются в Крыму днем в воскресенье и в ночь на понедельник. На 3 и 4 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 3 августа, ночью 4 августа в южных, центральных, восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, — предупредили спасатели.

В МЧС добавили, что в бассейнах отдельных рек возможны подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м, также существует угроза схода селей.

В таких условиях есть большая вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, возможны подтопления территорий.

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Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупреждают в МЧС.

Туристам и любителям отдыха в палатках рекомендуется перенести его на более благоприятный период. Не следует находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.

источник: РИА Новости Крым 

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