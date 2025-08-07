Прямо сейчас:
На Крым идёт непогода

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 14:04 07.08.2025

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18…+25 градусов, днем +32…+37.

источник: РИА Новости Крым

