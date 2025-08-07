На Крым идёт непогода

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18…+25 градусов, днем +32…+37.
источник: РИА Новости Крым
