На Крым идёт непогода

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18…+25 градусов, днем +32…+37.

источник: РИА Новости Крым