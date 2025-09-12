Прямо сейчас:
На Крым идёт трехдневный шторм

На Крым идёт трехдневный шторм

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 — 14 сентября из-за сильного ветра, предупреждают в республиканском главке МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 12 сентября, в течение суток 13 и 14 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, – говорится в публикации.

Спасатели напоминают, что при данных погодных условиях возможны чрезвычайные ситуации, перебои в работе объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, временные нарушения транспортного сообщения и затруднения движения на автодорогах, особенно на горных перевалах. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности.

Ранее на Крым обрушился шторм с сильными ливнями и ветром, на севере полуострова произошли подтопления территорий. Так, сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.

источник: РИА Новости Крым 

