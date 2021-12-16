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 На Крым надвигается непогода: ожидаются сильные дожди и мокрый снег
Фото: pxhere.com

На Крым надвигается непогода: ожидаются сильные дожди и мокрый снег

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:56 16.12.2021

На пятницу, 17 декабря объявлено штормовое предупреждение – на Крым надвигается непогода.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 17 декабря, и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15- 20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с, — сообщает ГУ МЧС России по РК.

Подчеркивается, что непогода может привести к возникновению ЧС, в том числе осложнит движение транспорта на дорогах Крыма. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— исключить выход в горно-лесную местность;

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— водителям транспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

-уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. В данных погодных условиях, это может быть опасно для жизни.

На Крым надвигается непогода: ожидаются сильные дожди и мокрый снег

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