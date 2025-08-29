Прямо сейчас:
На Крым надвигается шторм - будет сильный ветер. В море и в горы - нельзя!
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 29.08.2025

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 29 августа, ночью 30 августа в Крыму сохранится северо-восточный ветер 15-20 м/с, — сообщили в ведомстве.

В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами ЛЭП. Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность и воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, — добавили в ведомстве.

источник: РИА Новости Крым 

