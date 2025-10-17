Прямо сейчас:
На Крым надвигается шторм с ливнями и ветром
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:00 17.10.2025

Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 19 и 20 октября, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Днем 19 октября и в течение суток 20 октября усиление северо-западного ветра 5-20 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, — добавили в ведомстве.

В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; находиться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.

источник: РИА Новости Крым 

