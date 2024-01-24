На Крым надвигается шторм: ветер, дождь, снег. Непогода — на три дня

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 25-27 января. Погодные условия, действительно, будут сложными: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах — очень сильные осадки. Ожидаются отложение мокрого снега, гололед, гололедица. «Добавит впечатлений» усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.