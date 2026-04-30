На Крым надвигаются морозы

Ночью и утром 2 и 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют принять меры по защите насаждений – укрыть их пленкой или нетканым материалом. Также людям рекомендуется воздержаться от походов в лес и горы, а водителям быть осторожными на дорогах.

Ранее сообщалось, что май в Крыму будет на полградуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. И на 10-30% осадков выпадет больше, чем положено.

источник: РИА Новости Крым