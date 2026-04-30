Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Крым надвигаются морозы
Новости Республики
На Крым надвигаются морозы
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:43 30.04.2026

В Крыму в начале мая ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС России по Крыму.

Ночью и утром 2 и 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют принять меры по защите насаждений – укрыть их пленкой или нетканым материалом. Также людям рекомендуется воздержаться от походов в лес и горы, а водителям быть осторожными на дорогах.

Ранее сообщалось, что май в Крыму будет на полградуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. И на 10-30% осадков выпадет больше, чем положено.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.