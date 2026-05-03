На Крым обрушатся дожди, да ещё и с холодным ветром

Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Республике Крым на 04 мая 2026 года. Ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы 25м/с, – говорится в сообщении.

* запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с;

* не разводите открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывайте непотушенные сигареты;

* держите под рукой средства первичного пожаротушения;

* немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня;

* пешеходам – исключить выход в горно-лесную местность, водителям – не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;

* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» – единый телефон спасения; «01 или 101» – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в ведомстве.

