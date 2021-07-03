На Крым снова идут сильные ливни. Эксперты рекомендуют «позаботиться о своих материальных ценностях»

На этот раз аномальные ливни, которые придут в Крым, не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.

У меня, к сожалению, не очень хорошие новости. Начиная с субботы скажется влияние холодного атмосферного фронта, который в дневные часы сформирует отдельные грозовые облака и скоротечные дожди. Ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30, — цитирует РИА Новости Крым ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

По словам эксперта, в воскресенье над акваторией Черного моря выйдет циклоническая воронка, поэтому дожди будут усиливаться, станет пасмурно.

Ожидаются ливни и грозы. Выпадет порядка 40-50 мм осадков. Температура воздуха ночью +17…+20, днем +21…+26, — говорит Евгений Тишковец.

Самое тревожное время – вторая половина воскресенья и ночь на понедельник. В темное время суток, по словам специалиста, «ожидается большая вода».

Местами выпадет 50 мм осадков, днем – еще 30. За два дня в Симферополе ожидается до 120 мм осадков, это 270% всей месячной нормы – 100-литровая бочка воды на каждый квадратный метр улиц. Примерно такая же ситуация будет и в Ялте. Температура воздуха понизится до +22…+25 градусов, — предупреждает Евгений Тишковец.

Специалист рекомендовал местным жителям заблаговременно позаботиться о своих материальных ценностях, чтобы избежать крупных потерь. Ранее от сильного ливня пострадала Большая Ялта. Стихия разрушила дома, автомобили и унесла жизнь молодого мужчины. Одна женщина до сих пор числится без вести пропавшей.