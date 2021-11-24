На крымских дорогах – туман. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее  

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами на крымских дорогах в условиях ограниченной видимости из-за тумана.

Информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения: водитель обязан вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства (груза), дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекоры прося водителей быть внимательными и осторожными. Не превышайте установленную скорость, выбирайте безопасную дистанцию до других транспортных средств, снижайте скорость перед пешеходными переходами. Кроме того, лучше отказаться от обгона — это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости.

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