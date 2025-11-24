Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и 30 травмированы
Новости Республики
На крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и 30 травмированы
фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

На крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и 30 травмированы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:15 24.11.2025

В авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.

В период с 17 по 23 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 26 ДТП, в которых четыре человека погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних, — уточняют правоохранители.

По информации профильного ведомства, с участием пешеходов произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и еще четверо пострадали.

Узнайте больше:  В Крыму считают, что процесс обсуждения мирного плана по Украине будет тяжёлым

134 раза сотрудники ГАИ пресекали случаи езды в нетрезвом виде, в том числе 16 водителей повторно попались за рулем в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.