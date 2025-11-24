На крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и 30 травмированы

В период с 17 по 23 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 26 ДТП, в которых четыре человека погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних, — уточняют правоохранители.

По информации профильного ведомства, с участием пешеходов произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и еще четверо пострадали.

134 раза сотрудники ГАИ пресекали случаи езды в нетрезвом виде, в том числе 16 водителей повторно попались за рулем в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.

источник: РИА Новости Крым