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На крымских дорогах за неделю произошло 15 ДТП

На крымских дорогах за неделю произошло 15 ДТП

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:01 15.06.2026

С 8 по 14 июня 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий. По данным Госавтоинспекции, в этих авариях два человека погибли, ещё 19 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказалось пятеро несовершеннолетних.

Отдельно отмечается, что за неделю произошло пять ДТП с участием пешеходов. В них погибли два человека, ещё четверо были травмированы, включая трёх несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 198 случаев управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. В 26 случаях речь шла о повторном нарушении, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

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В ведомстве вновь призвали участников дорожного движения соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендуют выбирать скорость с учётом дорожной обстановки и погодных условий, не совершать резких манёвров на сложных участках, заранее проверять исправность автомобиля и быть особенно внимательными рядом с населёнными пунктами и пешеходными зонами.

Также Госавтоинспекция напоминает о необходимости надёжно пристёгивать пассажиров, а детей перевозить только с использованием специальных удерживающих устройств. В ведомстве подчёркивают, что безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника движения.

источник: КрымИНФОРМ

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