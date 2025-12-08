На крымских дорогах за неделю в ДТП погибли пять человек

В период с 1 по 7 декабря 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 13 ДТП, в которых пять человек погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — трое несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

По данным ГАИ, с участием пешеходов произошло восемь аварий, в которых погибли три человека и пострадали шесть человек, один из них — ребенок.

Кроме того, правоохранители 158 раз пресекали факты пьяной езды, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.

источник: РИА Новости Крым