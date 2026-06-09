На крымских прилавках начали появляться ранние бахчевые: есть или не есть ранние арбузы?

На Юге России на прилавках начали появляться арбузы. Как рассказала диетолог Анна Коновалова, сегодня существует множество ранних сортов, которые ничем не отличаются от привычных осенних арбузов. Главное — приобретать ягоды у проверенных поставщиков. Арбуз полезен: он помогает восполнить суточную норму клетчатки. Четкой нормы потребления нет — каждый должен ориентироваться на свой комфорт.

Но арбузы не должны вытеснять все остальные продукты из нашего рациона в дни их употребления и не должны приводить к чувству переполнения желудка, переедания, — сказала диетолог «Кубань 24».

Из-за низкой калорийности арбуз вполне уместен в рационе при коррекции веса, заключила диетолог.

источник: Комсомольская правда Крым

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