На крымских рынках нашли более 700 кг опасных продуктов

За первую половину июня на крымских рынках обнаружили более 700 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма.

В период с 1 по 15 июня государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Крыма провели мониторинг и контроль продукции животноводства, реализуемой на местных рынках. В результате данных мероприятий были предотвращены случаи допуска на прилавки более 700 кг потенциально опасных продуктов, – рассказали в комитете.

И отметили, что выявленную продукцию изъяли и направили на утилизацию.

Ранее сообщалось, что в Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях.

источник: РИА Новости Крым

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