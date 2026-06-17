На крымских рынках нашли более 700 кг опасных продуктов

За первую половину июня на крымских рынках обнаружили более 700 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма.
В период с 1 по 15 июня государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Крыма провели мониторинг и контроль продукции животноводства, реализуемой на местных рынках. В результате данных мероприятий были предотвращены случаи допуска на прилавки более 700 кг потенциально опасных продуктов, – рассказали в комитете.
И отметили, что выявленную продукцию изъяли и направили на утилизацию.
Ранее сообщалось, что в Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях.
источник: РИА Новости Крым
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